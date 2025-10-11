Лидеры Германии, Франции и Великобритании выразили готовность возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе, передает передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Целью является достижение всеобъемлющего, долгосрочного и верифицируемого соглашения, которое предотвратит создание Тегераном атомного оружия. Об этом говорится в совместном заявлении, распространённом пресс-службой правительства Германии.

В документе, принятом по итогам переговоров Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона и Кира Стармера, подчёркивается решимость сторон вести диалог не только с Ираном, но и с Соединёнными Штатами.

Лидеры трёх стран также заявили о поддержке механизма snapback, который автоматически возобновляет санкции Совета Безопасности ООН против Ирана. Они призвали все государства-члены ООН соблюдать действующие ограничения в отношении Тегерана.

"Ядерная программа Ирана представляет серьёзную угрозу миру и международной безопасности", — говорится в заявлении.

Ранее, 26 сентября, Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией и Китаем резолюцию о продлении действия документа 2231, принятого в поддержку ядерной сделки. Уже 28 сентября санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу.