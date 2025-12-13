Германия публично заявила, что Россия пыталась вмешаться в выборы в Бундестаг в 2024 году и стояла за кибератакой на систему авиационной безопасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Из-за этого российский посол Сергей Нечаев был вызван в МВД Германии. По словам ведомства, следы атаки ведут к группе APT28 (Fancy Bear), которую западные спецслужбы связывают с ГРУ.

Берлин также утверждает, что другая российская группировка — Storm 1516 — пыталась воздействовать на ход выборов и дестабилизировать ситуацию. Эту группу ранее обвиняли и во вмешательстве во французские парламентские выборы, а также в создании постановочных видео с участием "переодетых украинских солдат". Эксперты BBC Verify считают, что именно Storm 1516 стоит за вбросами, в том числе за фейковыми роликами с "угрозами" от украинских военных.

Французские власти ещё весной начали открыто разоблачать подобные операции, связывая их с подразделениями ГРУ — от взлома штаба Макрона в 2017-м до атаки на телеканал TV5 Monde. Москва пока не комментирует новые обвинения, неизменно заявляя, что подобные обвинения — дезинформация.