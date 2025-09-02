  • 2 Сентября, 08:03
Германия почти вдвое сократила число заявок на убежище

Всего за полгода было подано 72 818 заявок.

В Германии фиксируется значительное снижение потока мигрантов - число заявок на убежище в первой половине 2025 года сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

По данным Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF), всего за полгода было подано 72 818 заявок, из которых около 61 тысячи - первичные. Для сравнения: в первой половине 2024 года показатель составлял 132 201. Теперь Германия уступает Италии, Испании и Франции, которые ранее значительно отставали по числу ходатайств о предоставлении убежища.

Эксперты связывают такой результат с "миграционным разворотом" правительства. Канцлер Фридрих Мерц и министр внутренних дел Александр Добриндт инициировали ужесточение контроля: увеличили число пограничников, усилили проверки на границах, возобновили депортацию преступников в Афганистан и ограничили право на въезд для соискателей убежища.

Отдельное внимание уделено соблюдению Дублинского регламента: Германия теперь возвращает просителей убежища в те страны ЕС, через которые они прибыли, вместо того чтобы рассматривать их дела самостоятельно.

