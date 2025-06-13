В Астане состоялась торжественная церемония награждения лучших медицинских работников Казахстана в преддверии Дня медицинского работника, передает BAQ.KZ. Мероприятие прошло при участии заместителя Премьер-Министра РК Ермека Кошербаева, министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, ветеранов отрасли и представителей медицинского сообщества.

68 выдающихся специалистов получили высокие государственные награды - ордена "Барыс", "Парасат", "Достық", "Құрмет" и медали "Ерен еңбегі үшін" и "Шапағат". Помимо этого были отмечены победители республиканского конкурса "Лучший в профессии" в 17 номинациях, включающих врачей, медсестер, фармацевтов, акушеров и других медицинских работников.

В своем обращении Ермек Кошербаев отметил, что каждый из этих людей ежедневно спасает жизни и возвращает здоровье, проявляя высочайший профессионализм и преданность делу.

"Сегодня мы чествуем лучших представителей системы здравоохранения Казахстана - победителей конкурса "Лучший в профессии". Эти люди ежедневно спасают жизни, возвращают здоровье, демонстрируя высочайший профессионализм и преданность своему делу. От всей души поздравляю лауреатов и выражаю благодарность каждому из вас за служение людям", - подчеркнул Ермек Кошербаев.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о впечатляющих достижениях отрасли за первые пять месяцев 2025 года.

"За пять месяцев текущего года специалисты здравоохранения оказали помощь порядка 1,4 млн пациентов в стационарах, в том числе более 399 тыс. детям. Проведено свыше 445 тыс. операций, включая около 8,4 тыс. высокотехнологичных вмешательств. С начала 2025 года амбулаторно-поликлиническая служба обслужила 163 млн обращений, служба скорой помощи – более 2,7 млн вызовов. Акушеры приняли почти 132 тыс. родов", - такие показали деятельности отрасли отметила министр.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев неизменно подчеркивает важность статуса и роли медиков в обществе. В 2024 году Глава государства подписал закон, направленный на повышение социального статуса и правовую защиту медицинских работников.