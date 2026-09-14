Ледники Гималаев тают быстрее, чем десять лет назад, приближая регион к так называемому пику воды, после которого речной сток начнет сокращаться. Это может затронуть водоснабжение и экономику территорий, от которых зависят сотни миллионов человек, передает BAQ.KZ.

К такому выводу пришли авторы нового исследования, подготовленного консалтинговой компанией Systemiq совместно с Integrated Mountain Initiative, Международным центром комплексного развития горных районов и индийским Национальным институтом гималайской окружающей среды имени Г.Б. Панта.

По данным исследования, потеря массы ледников в Гималаях в последние десятилетия ускорилась. При этом наземные наблюдения ведутся лишь за 21 ледником из примерно 40 тысяч в регионе Гиндукуша и Гималаев, который охватывает восемь стран от Афганистана до Мьянмы.

Сотни ледниковых озер представляют угрозу

По мере отступления ледников на их месте образуются нестабильные озера. Воду в них часто удерживают рыхлые породы и лед, а ниже по склонам расположены населенные долины.

Только в Индии около 200 ледниковых озер отнесены к категории высокого риска. Из них 56 получили статус очень высокого риска. В случае прорыва под угрозой могут оказаться миллионы жителей.

Исследование вышло вскоре после обрушения ледника в Гималаях в конце августа на границе Непала и Тибета. Оно вызвало серию оползней и внезапных наводнений в расположенных ниже долинах.

По данным Reuters, подтверждена гибель по меньшей мере 1 300 человек. Более 5 300 человек числятся пропавшими без вести в Непале и Тибетском автономном районе Китая.

Регион приближается к пику воды

Ученые предупреждают, что Гималаи приближаются к моменту, когда объем воды в реках после периода роста начнет снижаться. Этот рубеж называют пиком воды. По оценкам авторов исследования, он может быть достигнут к середине века.

Такое изменение способно повлиять на водоснабжение, сельское хозяйство и другие отрасли, зависящие от рек, питаемых ледниками.

Гималайский регион занимает около 18% территории Индии, но на него приходится примерно 35% природных бедствий в стране.

При этом Гималаи связаны более чем с 20% индийского ВВП. От водных ресурсов и инфраструктуры региона зависят сотни миллионов человек.