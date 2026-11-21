Гимнаст сорвался с высоты во время шоу в Карагандинском цирке
21 Ноября 2026, 22:46
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21 Ноября 2026, 22:4621 Ноября 2026, 22:46
120Фото: изображение создано нейросетью
В Карагандинском цирке воздушный гимнаст сорвался с высоты около пяти метров прямо во время выступления. Инцидент произошёл на глазах у зрителей.
По данным местных СМИ, артист не удержался во время выполнения сложного трюка и упал. Происшествие вызвало переполох в зрительном зале. На место сразу вызвали медицинских работников, которые осмотрели пострадавшего.
По предварительной информации, серьёзных травм удалось избежать. Ведущий программы обратился к зрителям со сцены и заверил, что с гимнастом всё в порядке. Официальных подробностей о состоянии артиста пока не приводится.
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