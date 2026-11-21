В Карагандинском цирке воздушный гимнаст сорвался с высоты около пяти метров прямо во время выступления. Инцидент произошёл на глазах у зрителей.

По данным местных СМИ, артист не удержался во время выполнения сложного трюка и упал. Происшествие вызвало переполох в зрительном зале. На место сразу вызвали медицинских работников, которые осмотрели пострадавшего.

По предварительной информации, серьёзных травм удалось избежать. Ведущий программы обратился к зрителям со сцены и заверил, что с гимнастом всё в порядке. Официальных подробностей о состоянии артиста пока не приводится.