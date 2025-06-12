30 мая, на борту рейса Алматы – Лондон, одной из пассажирок внезапно стало плохо. Ее состояние быстро ухудшалось, а до ближайшей больницы было 10 000 метров, передает BAQ.KZ.

К счастью, рядом оказалась акушер-гинеколог Центра перинатологии и детской кардиохирургии Салтанат Исагалиева. Она оперативно осмотрела пациентку, оказала первую помощь и контролировала ее состояние. Спустя полчаса, благодаря действиям врача, состояние женщины стабилизировалось.

Салтанат Кайратовна — врач высшей категории с 25-летним стажем, за плечами которой более 10 000 родов и операций. Ее профессионализм уже отмечен наградами: "Отличник здравоохранения", медалью "Мамандығына адалдығы үшін", и знаком "Золотая звезда Авиценны".

История еще раз доказывает: настоящий врач всегда готов прийти на помощь — в больнице, на улице или даже на высоте 10 тысяч метров.