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Президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Туркменистан

7 Октября 2026, 19:15
АВТОР
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BAQ.KZ 7 Октября 2026, 19:15
7 Октября 2026, 19:15
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Фото: BAQ.KZ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 8-9 октября с рабочим визитом посетит Авазу, сообщает Акорда.

В рамках визита запланировано участие Президента в 8-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.

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