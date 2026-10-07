Президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Туркменистан
7 Октября 2026, 19:15
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7 Октября 2026, 19:157 Октября 2026, 19:15
340Фото: BAQ.KZ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 8-9 октября с рабочим визитом посетит Авазу, сообщает Акорда.
В рамках визита запланировано участие Президента в 8-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите.
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