Глава государства направил поздравление Президенту Эфиопии
Сегодня 2026, 09:32
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Эфиопии.
Глава государства поздравил Тайе Ацке-Селассие с Национальным днем Эфиопии.
Президент отметил, что для Казахстана Эфиопия является одним из надежных и важных партнеров на Африканском континенте. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, продолжат развиваться на благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Тайе Ацке-Селассие успехов в его ответственной деятельности, а дружественному эфиопскому народу – процветания.