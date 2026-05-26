Грузовик насмерть сбил ребенка в Астане
Сегодня 2026, 23:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 23:10Сегодня 2026, 23:10
126Фото: BAQ.kz
В столичном районе Байконыр произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб школьник.
По предварительным данным, мальчик учился в 5 классе школы №27.
Информацию о трагедии подтвердили в Департаменте полиции Астаны.
По данным ведомства, водитель грузовика Mercedes двигался по проспекту Тауелсиздик. При повороте направо на улицу Пушкина он совершил наезд на велосипедиста.
От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Грузовой автомобиль помещён на коммунальную стоянку", – сообщили в полиции.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Самое читаемое
- Завод за 78 млрд в Дубовке: зачем Казахстану новый коксохим и что будет с экологией?
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 26 мая
- Российскую туристку задержали в ОАЭ по делу о контрабанде наркотиков
- Землетрясение зарегистрировано в Павлодарской области
- В Астане состоялись переговоры председателей парламентов Казахстана и Китая