Грузовик насмерть сбил ребенка в Астане

В столичном районе Байконыр произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб школьник.

По предварительным данным, мальчик учился в 5 классе школы №27.

Информацию о трагедии подтвердили в Департаменте полиции Астаны.

По данным ведомства, водитель грузовика Mercedes двигался по проспекту Тауелсиздик. При повороте направо на улицу Пушкина он совершил наезд на велосипедиста.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Грузовой автомобиль помещён на коммунальную стоянку", – сообщили в полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.