Глава государства обсудил с Ерланом Карином внутреннюю политику и общественные ценности

Президент Касым-Жомарт Токаев принял Вице-Президента Ерлана Карина и заслушал отчет о реализации приоритетных направлений внутренней политики, исполнении поручений и продвижении инициатив Главы государства.

Речь шла в том числе о поручениях и инициативах, озвученных на открытии первой сессии Курултая первого созыва и первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

Ерлан Карин доложил о работе по разъяснению и популяризации конституционных ценностей, реализации проекта «Таза Қазақстан», формированию новой общественной этики, продвижению принципа «Закон и Порядок» и внедрению единой программы воспитания «Адал азамат».

Глава государства был проинформирован и о других направлениях внутренней политики. В их числе укрепление межэтнического согласия, защита прав и интересов детей и совершенствование государственной информационной политики.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что конституционные принципы и ценности должны стать неотъемлемой частью национального характера и общественной культуры.

Глава государства отметил, что патриотизм, ответственность, добросовестный труд, единство и консолидация граждан вокруг общих созидательных целей являются важнейшими условиями поступательного развития страны.