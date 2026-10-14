Глава государства обсудил с Ерланом Карином внутреннюю политику и общественные ценности
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял Вице-Президента Ерлана Карина и заслушал отчет о реализации приоритетных направлений внутренней политики, исполнении поручений и продвижении инициатив Главы государства.
Речь шла в том числе о поручениях и инициативах, озвученных на открытии первой сессии Курултая первого созыва и первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.
Ерлан Карин доложил о работе по разъяснению и популяризации конституционных ценностей, реализации проекта «Таза Қазақстан», формированию новой общественной этики, продвижению принципа «Закон и Порядок» и внедрению единой программы воспитания «Адал азамат».
Глава государства был проинформирован и о других направлениях внутренней политики. В их числе укрепление межэтнического согласия, защита прав и интересов детей и совершенствование государственной информационной политики.
По итогам встречи Президент дал ряд поручений.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что конституционные принципы и ценности должны стать неотъемлемой частью национального характера и общественной культуры.
Глава государства отметил, что патриотизм, ответственность, добросовестный труд, единство и консолидация граждан вокруг общих созидательных целей являются важнейшими условиями поступательного развития страны.
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