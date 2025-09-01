Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан активно участвует во всех процессах, направленных на активизацию финансового, экономического, инвестиционного, технологического сотрудничества в формате ШОС, передаёт BAQ.KZ.

"Поддерживаем создание Банка развития ШОС как полезного финансового института, нацеленного на развитие экономик стран – участниц Организации. Казахстан готов и далее всесторонне содействовать укреплению региональной взаимосвязанности. Считаем, что пристальное внимание следует уделить дальнейшему развитию и сопряжению таких масштабных проектов, как "Один пояс, один путь" с Евразийским экономическим союзом, а также транспортных маршрутов "Север – Юг" и Средний коридор", – отметил Президент.

По мнению Главы государства, особую актуальность приобрела задача выработки общих правил и этических стандартов применения технологий искусственного интеллекта.

В этой связи он поддержал создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта со штаб-квартирой в Шанхае.

Президент также остановился на климатической повестке.

"Сегодня в рамках столь представительного форума хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС, поэтому сегодня мною было высказано предложение о создании Центра анализа водных проблем в Астане под эгидой ШОС. Недавно в Алматы с участием Генерального секретаря ООН был открыт Центр ООН по устойчивому развитию стран Центральной Азии и Афганистана. Это подтверждает нашу твердую приверженность принципам многосторонней дипломатии. Пользуясь возможностью, информирую всех партнеров о решении провести Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с ООН", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства напомнил о том, что в следующем году будет отмечаться 25-летие Шанхайской Организации Сотрудничества.