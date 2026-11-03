Глава государства поручил расширять запасы газа и обеспечить стабильное газоснабжение Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить расширение ресурсной базы товарного газа и обеспечить стабильное газоснабжение населения и экономики в отопительный период. Эти задачи Глава государства обозначил на встрече с председателем правления национальной компании QazaqGaz Алибеком Жамауовым.
Руководитель компании доложил Президенту об итогах работы за 2026 год, планах на ближайшие годы и готовности QazaqGaz к отопительному сезону 2026–2027 годов.
Отдельное внимание на встрече уделили геологоразведке. По словам Алибека Жамауова, во исполнение поручений Главы государства работы ведутся на участках Шалкар, Саралжын, Малдыбай, Северный-2, Северный-1, Аккудук и Придорожное.
Президенту представили ход реализации крупных проектов газовой инфраструктуры. На месторождении Кашаган продолжается строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров в год. Его ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года.
По проекту второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент ведутся инженерное проектирование, закупка оборудования и материалов. Строительно-монтажные работы уже начаты.
Для строительства еще одного газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 2,5 млрд кубометров в год и завода на Карачаганаке мощностью 5 млрд кубометров в год определены подрядчики по проектированию, закупкам и строительству.
Обсуждалась и цифровизация газовой отрасли. В рамках инициативы Aqyl Energy компания внедряет цифровые решения для учета и управления газоснабжением, включая элементы искусственного интеллекта и анализа данных.
Продолжается поэтапная замена более 1,3 млн приборов учета газа на интеллектуальные счетчики.
Алибек Жамауов представил планы по газификации северных регионов, в частности Кокшетау и Петропавловска, развитию рынка газомоторного топлива и строительству в Рудном малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа мощностью 50 тысяч тонн в год.
В числе предстоящих проектов названо и начало строительства четвертого подземного хранилища газа.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручения по стабильному снабжению страны газом в отопительный период и дальнейшему расширению ресурсной базы товарного газа.
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