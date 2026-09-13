Глава государства поздравил казахстанцев с Днем семьи

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем семьи опубликовала Акорда.

"Уважаемые соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с Днем семьи!

Общепризнанным считается понимание Семьи как важнейшего института государства, ячейки общества. Именно Семья, ее устои формируют идентичность нации. Именно в Семье закладывается основа мировоззрения гражданина, его моральные качества. Забота матерей помогает нам делать первые шаги в этом мире, наставления отцов служат путеводной нитью к достижению поставленных целей, а мудрость старшего поколения оберегает молодежь от невзгод на тернистой дороге жизни. Из поколения в поколение мы передаем национальные традиции и высокие нравственные идеалы, тем самым укрепляем культурный код и духовный стержень нашего народа.

Согласно вступившей в силу 1 июля этого года Конституции, брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Основной закон значительно усиливает права детей, положение женщин и матерей в семьях. Впервые в Конституции содержится положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в соответствии с законом. В этом году был учрежден институт Уполномоченного по правам семьи.

Поддержка ответственного родительства, создание возможностей для полноценного развития подрастающего поколения подчинены главной цели: укреплению человеческого потенциала – ключевому фактору конкурентоспособности государства.

Прежде всего, именно на уровне семей укореняется новая общественная этика, прививается любовь к Родине, приходит понимание исключительной важности соблюдения законопорядка, бережного отношения к природе и поддержания чистоты во всех общественных местах, воспитания детей в лучших традициях нашего народа.

Убежден, на этой созидательной основе мы сможем достичь значительного прогресса во всестороннем развитии нации в новом историческом цикле, добьемся поставленных целей, вместе построим Справедливый Казахстан, где каждую семью посетят благополучие и уют.

Желаю всем гражданам Казахстана здоровья и благополучия!", - говорится в сообщении.