В Алматы назвали новый срок открытия станции метро «Калкаман»

Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Об этом на заседании маслихата сообщил руководитель управления экономики и финансов Алматы Бауыржан Кудайбергенов. В 2026 году также началось строительство участка метро от станции «Калкаман» до станции «Барлык». Кроме того, планируется разработать проектно-сметную документацию второй линии от станции «Жибек жолы» до аэропорта.

Дополнительное финансирование при уточнении городского бюджета предусмотрено на развитие дорожной инфраструктуры и субсидирование общественного транспорта, включая автобусные перевозки и метрополитен. Что известно о станции «Калкаман» Станцию начали строить в 2022 году, проект был утвержден в 2017-м. В феврале 2026 года в акимате сообщали о завершении проходки правого перегонного тоннеля протяженностью 1593 метра между станциями «Бауыржан Момышулы» и «Калкаман».

Левый тоннель к тому моменту был полностью готов, в нем уложили пути и контактный рельс и смонтировали инженерные коммуникации. Здание станции было построено, на объекте проводились отделочные работы и устанавливалось оборудование для автоматизированной системы управления движением поездов. Тогда в акимате заявляли, что станцию планируют открыть до конца первого полугодия 2026 года. Теперь срок ввода в эксплуатацию обозначен как конец года.

Решение о строительстве Алматинского метрополитена приняли в 1978 году. Первая очередь метро открылась 1 декабря 2011 года. В 2015 году заработали станции «Сайран» и «Москва», а в 2022 году — «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Сейчас линия метро включает 11 действующих станций, ее протяженность составляет 13,4 километра.