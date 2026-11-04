Глава государства поздравил певца Нурлана Онербаева с 65-летием
Поздравительное послание Главы государства вручил министр культуры и информации Арман Кырыкбаев в ходе встречи в Астане.
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил известного певца, заслуженного деятеля Казахстана Нурлана Онербаева с 65-летием.
В поздравлении Президент отметил значительный вклад артиста в развитие отечественной культуры и искусства, сохранение и популяризацию музыкального наследия страны.
«Ваш неповторимый тембр голоса и особая исполнительская манера завоевали сердца взыскательных слушателей. Сохраняя преемственность традиций, Вы вносите большой вклад в популяризацию народных песен и лучших произведений известных композиторов. Ваш творческий путь, наполненный поиском, оказался плодотворным, Вы воспитали талантливых учеников», – говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал Нурлану Онербаеву крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в деле сохранения и обогащения духовного и культурного наследия страны.
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