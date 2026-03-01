  • Главная
  • Новости
  • Глава государства поздравил Председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Глава государства поздравил Председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Сотрудничество между Астаной и Сараево основано на узах дружбы, заявил Президент.

Сегодня 2026, 10:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня 2026, 10:03
Сегодня 2026, 10:03
159
Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Желько Комшичу по случаю Дня независимости Боснии и Герцеговины, передает BAQ.KZ

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что сотрудничество между Астаной и Сараево, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран.

Самое читаемое

Наверх