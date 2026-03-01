Глава государства поздравил Председателя Президиума Боснии и Герцеговины
Сотрудничество между Астаной и Сараево основано на узах дружбы, заявил Президент.
Сегодня 2026
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Желько Комшичу по случаю Дня независимости Боснии и Герцеговины, передает BAQ.KZ.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что сотрудничество между Астаной и Сараево, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран.
