Глава государства поздравил Президента Ливана с Днем независимости
Президент пожелал дружественному народу Ливана – счастья и благополучия.
22 Ноября 2026, 12:01
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22 Ноября 2026, 12:0122 Ноября 2026, 12:01
201Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Джозефа Халила Ауна и его соотечественников с Днем независимости, сообщает Акорда.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на крепкой дружбе и взаимопонимании, будет и впредь развиваться на благо народов двух стран.
Глава государства пожелал ливанскому лидеру успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Ливана – счастья и благополучия.
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