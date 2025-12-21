Глава государства прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях международного формата.
Сегодня, 16:36
40Фото: Akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом, передаёт BAQ.KZ.
В международном аэропорту "Пулково" Главу государства встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В рамках визита Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях международного формата и проведёт ряд встреч.
