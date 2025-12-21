  • 21 Декабря, 16:45

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях международного формата.

Сегодня, 16:36
АВТОР
Akorda.kz
40
Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом, передаёт BAQ.KZ.

В международном аэропорту "Пулково" Главу государства встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях международного формата и проведёт ряд встреч.

