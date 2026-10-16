Глава государства прибыл в выставочный центр Meridian Expo and Event в Ереване

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр Meridian Expo and Event в Ереване для участия в Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия в рамках COP17, сообщает Акорда.

Главу государства встретили премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.