Глава государства прибыл в выставочный центр Meridian Expo and Event в Ереване
16 Октября 2026, 11:54
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16 Октября 2026, 11:5416 Октября 2026, 11:54
55Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр Meridian Expo and Event в Ереване для участия в Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия в рамках COP17, сообщает Акорда.
Главу государства встретили премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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