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Глава государства прибыл в выставочный центр Meridian Expo and Event в Ереване

16 Октября 2026, 11:54
АВТОР
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Акорда 16 Октября 2026, 11:54
16 Октября 2026, 11:54
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр Meridian Expo and Event в Ереване для участия в Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия в рамках COP17, сообщает Акорда.

Главу государства встретили премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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