Глава государства принимает участие в инаугурационном заседании Совета мира
Сегодня 2026, 21:01
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в инаугурационном заседании Совета мира, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Мероприятие проходит в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне.
