Глава государства принял посла России в Казахстане
Сегодня, 15:31
Президент Касым-Жомарт Токаев принял посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи Глава государства отметил, что благодаря совместным усилиям многоплановое сотрудничество Казахстана и России успешно развивается по всем направлениям, политический диалог получил новую, беспрецедентно высокую динамику.
Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на плодотворные итоги своего недавнего государственного визита в Российскую Федерацию и продуктивные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, результаты которых придали значительный импульс развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран.
