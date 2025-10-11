Глава государства принял участие в экологической акции "Таза Қазақстан"
Сегодня, 12:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:11Сегодня, 12:11
66Фото: Akorda.kz
Президент совместно с волонтерами и экоактивистами принял участие в посадке деревьев на территории столичного Ботанического сада, передаёт BAQ.KZ.
В рамках общенациональной акции в этом году по всей стране было высажено около 2,4 млн саженцев.
Самое читаемое
- В Казахстане запускают криптоплатежи: как будут работать банкоматы, обменники и криптокарты
- Токаев призвал страны СНГ объединиться перед лицом новых геополитических угроз
- "Besame Mucho": Димаш Кудайберген дал первый концерт в Мексике
- "Жесткий шаг Нацбанка": почему ставка выросла до 18% и чего ждать бизнесу и населению
- Токаев провел переговоры с Путиным в Душанбе