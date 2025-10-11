  • 11 Октября, 12:39

Глава государства принял участие в экологической акции "Таза Қазақстан"

Президент совместно с волонтерами и экоактивистами принял участие в посадке деревьев на территории столичного Ботанического сада, передаёт BAQ.KZ.

В рамках общенациональной акции в этом году по всей стране было высажено около 2,4 млн саженцев.

