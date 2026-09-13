Глава государства принял участие в саммите «БРИКС плюс»

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на проходящем в Нью-Дели пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» на тему: «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности».

Глава нашего государства поблагодарил Премьер-министра Нарендру Моди за гостеприимство и прекрасную организацию саммита БРИКС.

– Символично, что наша встреча проходит в Нью-Дели – городе, олицетворяющем уникальное богатое культурное наследие Индии. В год 20-летия сотрудничества в рамках БРИКС председательство Индии придало особый импульс актуальнейшей повестке, ориентированной на интересы людей и основанной на принципе «Человечество превыше всего», – сказал Президент Казахстана.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, представляя почти половину населения мира и 40% мирового ВВП, БРИКС обладает не только значительными возможностями, но и ответственностью за преодоление разобщенности и достижение конкретных результатов.