Глава государства принял участие в саммите «БРИКС плюс»
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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на проходящем в Нью-Дели пленарном заседании БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» на тему: «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности».
Глава нашего государства поблагодарил Премьер-министра Нарендру Моди за гостеприимство и прекрасную организацию саммита БРИКС.
– Символично, что наша встреча проходит в Нью-Дели – городе, олицетворяющем уникальное богатое культурное наследие Индии. В год 20-летия сотрудничества в рамках БРИКС председательство Индии придало особый импульс актуальнейшей повестке, ориентированной на интересы людей и основанной на принципе «Человечество превыше всего», – сказал Президент Казахстана.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, представляя почти половину населения мира и 40% мирового ВВП, БРИКС обладает не только значительными возможностями, но и ответственностью за преодоление разобщенности и достижение конкретных результатов.
– Однако в полной мере реализовать этот потенциал будет невозможно без решения фундаментальных проблем, стоящих перед мировым сообществом, и восстановления уровня доверия между ведущими державами. Эта тенденция отражена в опубликованном в 2026 году Глобальном индексе миролюбия, в котором используется понятие «Великая фрагментация» – эпоха геополитической конфронтации, роста милитаризации, ослабления многосторонних институтов и усиления торговых барьеров. В прошлом году глобальный экономический ущерб от насилия достиг почти 22 трлн долларов, или 10% мирового ВВП. Это тревожный сигнал. Мы видим, что региональные конфликты выходят далеко за пределы зон непосредственного противостояния и оказывают серьезное воздействие на мировую экономику. Нарушение работы важнейших морских маршрутов выявило уязвимость глобальных энергетических, продовольственных и торговых цепочек, – отметил Глава государства.
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