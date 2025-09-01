  • 1 Сентября, 16:37

Глава государства принял участие в саммите "ШОС плюс"

Под председательством Китая ШОС значительно укрепила свои позиции.

Сегодня, 15:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16
135
Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите "ШОС плюс", проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию", передаёт BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что под председательством Китая ШОС значительно укрепила свои позиции в международном сообществе.

По словам Главы государства, формат "ШОС плюс", запущенный в прошлом году в Астане, органично вписался в масштабную повестку ШОС, усилил интерес многих государств к Организации и становится местом продуктивного обмена мнениями по злободневным проблемам современности.

"Это крайне важно с учетом тревожных тенденций в мире. Они всем присутствующим здесь хорошо известны. Повторяться на эту тему нет смысла. Единственное, что хотелось бы отметить, так это совпадение причин и следствий данной ситуации: отсутствие взаимного доверия, ответственности за будущее миропорядка, а также недооценка многосторонней дипломатии, потенциала международных организаций. Но очевиден и другой вывод: ни одна страна не способна в одиночку справиться с современными вызовами. В этих сложнейших условиях Шанхайская организация сотрудничества, в моем понимании, должна сфокусироваться на созидательной, позитивной повестке дня, разрабатывать стратегические цели, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, развертывание масштабного диалога в защиту мира, обеспечение устойчивого развития государств", – сказал Президент.

Самое читаемое

Наверх