Глава государства принял участие в саммите "ШОС плюс"
Под председательством Китая ШОС значительно укрепила свои позиции.
Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите "ШОС плюс", проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию", передаёт BAQ.KZ.
Президент подчеркнул, что под председательством Китая ШОС значительно укрепила свои позиции в международном сообществе.
По словам Главы государства, формат "ШОС плюс", запущенный в прошлом году в Астане, органично вписался в масштабную повестку ШОС, усилил интерес многих государств к Организации и становится местом продуктивного обмена мнениями по злободневным проблемам современности.
"Это крайне важно с учетом тревожных тенденций в мире. Они всем присутствующим здесь хорошо известны. Повторяться на эту тему нет смысла. Единственное, что хотелось бы отметить, так это совпадение причин и следствий данной ситуации: отсутствие взаимного доверия, ответственности за будущее миропорядка, а также недооценка многосторонней дипломатии, потенциала международных организаций. Но очевиден и другой вывод: ни одна страна не способна в одиночку справиться с современными вызовами. В этих сложнейших условиях Шанхайская организация сотрудничества, в моем понимании, должна сфокусироваться на созидательной, позитивной повестке дня, разрабатывать стратегические цели, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, развертывание масштабного диалога в защиту мира, обеспечение устойчивого развития государств", – сказал Президент.
