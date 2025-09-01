Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите "ШОС плюс", проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию", передаёт BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что под председательством Китая ШОС значительно укрепила свои позиции в международном сообществе.

По словам Главы государства, формат "ШОС плюс", запущенный в прошлом году в Астане, органично вписался в масштабную повестку ШОС, усилил интерес многих государств к Организации и становится местом продуктивного обмена мнениями по злободневным проблемам современности.