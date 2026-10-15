Глава государства провел встречу с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом
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На полях 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.
Отметив динамичный характер казахско-израильских отношений, собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества по актуальным направлениям с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.
Глава государства подчеркнул, что итоги апрельского визита Ицхака Герцога в Астану придали значительный импульс укреплению отношений между двумя государствами.
Президент Израиля с теплотой вспомнил свой визит в Казахстан. По его мнению, прогресс нашей страны во многих сферах открывает широкие возможности для двустороннего сотрудничества.
Ицхак Герцог приветствовал присоединение Казахстана к Совету мира, назвав это событие важным вкладом в укрепление мира и стабильности.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана о необходимости деэскалации напряженности и урегулирования конфликтов исключительно дипломатическими средствами.
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