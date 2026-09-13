Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов открыл в Актобе спасательную станцию областного оперативно-спасательного отряда. В церемонии приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и ветераны органов гражданской защиты. Строительство станции осуществлено за счет средств областного бюджета в период с августа по сентябрь 2026 года.



Спасатели будут дежурить здесь круглосуточно и патрулировать участок Илека протяженностью пять километров вверх по течению. Для выхода на воду оборудован пирс. На станции есть бокс для техники, комната отдыха и кухня.



Для работы на воде предусмотрены аквакостюмы и водолазное снаряжение. Новая форма и техника позволяют спасателям нести службу в разные сезоны.



На открытии спасателям вручили ключи от автомобилей, одному сотруднику присвоили звание майора гражданской защиты. Мурат Муханов поздравил личный состав с открытием станции. Символический ключ от нового поста получил его начальник.