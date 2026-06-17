Глава МЧС оценил ремонт спортивного комплекса «Batyr» в Караганде

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область посетил спортивный комплекс «Batyr», введённый в эксплуатацию после капитального ремонта. Комплекс был полностью модернизирован и сегодня отвечает современным требованиям, создавая все необходимые условия для качественной подготовки личного состава.

Глава ведомства ознакомился с материально-техническим оснащением объекта, условиями для проведения учебно-тренировочного процесса, а также системой подготовки спортсменов и сотрудников Департамента. Обновлённый комплекс оснащён современным оборудованием, необходимым для проведения тренировок, совершенствования физической подготовки и развития служебно-прикладных видов спорта.

Объект расположен на территории пожарной части №11 города Караганды и представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. Здесь функционируют универсальный спортивный зал, тренажёрный зал, зал единоборств, раздевалки, душевые, банное помещение, кухня и кабинеты тренеров. При поддержке Фонда казахстанских спасателей комплекс оснащён современным спортивным инвентарём, а капитальный ремонт выполнен за счёт средств ДЧС Карагандинской области. В ходе посещения министр вручил главному тренеру спортивного комплекса Мухамедрахиму Нуркееву теннисный стол, который позволит расширить возможности для проведения тренировок и организации спортивного досуга.

Проведённая модернизация позволила значительно улучшить инфраструктуру объекта и создать комфортные условия для занятий спортом. Созданная материально-техническая база способствует укреплению физической выносливости сотрудников, повышению уровня их профессиональной подготовки и успешному участию в соревнованиях различного уровня.