Глава МЧС вручил новую технику спасателям Кызылорды

В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов совместно с акимом области Муратом Ергешбаевым принял участие в церемонии вручения новой пожарной и спасательной техники подразделениям Департамента региона, а также ознакомился с результатами модернизации пожарной части №6.

На территории пожарной части состоялась торжественная передача ключей от современных пожарных автоцистерн и оперативно-спасательных автомобилей. Новая техника предназначена для повышения мобильности подразделений, укрепления их боеготовности и обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Проведён смотр новой техники, продемонстрированы её технические возможности и готовность к выполнению задач по защите населения и территорий. В ходе мероприятия за значительный вклад в развитие системы гражданской защиты ведомственными наградами Министерства и акима области были отмечены сотрудники, ветераны органов гражданской защиты, а также пожарные и спасатели региона.

Также Глава ведомства ознакомился с результатами текущего ремонта пожарной части, проведённого в рамках поэтапной реновации инфраструктуры органов гражданской защиты. Пожарная часть, построенная в 1999 году, обеспечивает безопасность южной промышленной зоны города Кызылорда, а также населённых пунктов Сұлутөбе, Тартоғай, Бірінші мамыр и Бірқазан, где проживает более 25 тысяч человек. В рамках модернизации обновлены административный корпус, учебные классы, комната отдыха, кухня, душевые помещения, кабинеты диспетчеров и газодымозащитной службы, гаражные боксы, склады для хранения пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, а также учебная башня.

Особое внимание уделено благоустройству территории подразделения. Здесь создана Аллея спасателей с фонтаном, проведены работы по озеленению и уложено новое асфальтовое покрытие. Для сотрудников созданы современные и комфортные условия для службы, отдыха и профессиональной подготовки.

Министр и аким области подчеркнули, что обновление техники и модернизация объектов гражданской защиты являются важными элементами системной работы по укреплению потенциала спасательных подразделений, повышению их готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспечению безопасности населения.