Глава МИД Ирана заявил о победе страны в противостоянии с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами и намерен использовать сложившуюся ситуацию для укрепления своих позиций на дальнейших переговорах с Вашингтоном.

По словам главы внешнеполитического ведомства, иранские вооруженные силы и население продемонстрировали стойкость и способность противостоять внешнему давлению.

«Лучшее время для завершения войны — когда у нас есть преимущество. Мы действительно добились победы на поле боя», — заявил Аракчи.

Министр также отметил, что нынешняя ситуация может создать для Ирана более благоприятные условия при обсуждении будущих договоренностей с США.

Ранее премьер-министр Пакистана сообщил, что стороны согласовали окончательный текст мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Сам Аракчи ранее также говорил о существенном прогрессе в переговорном процессе, подчеркнув, что подробности договоренностей будут обнародованы позже.

О возможности скорого урегулирования отношений между двумя странами ранее заявлял и президент США Дональд Трамп. По его словам, еще в конце мая стороны смогли согласовать основные положения будущего соглашения.