Жумангарин удивился покупкам лекарств в рассрочку
Министр — о лекарствах в рассрочку через Kaspi Red: "Надо идти к врачу, а не брать кредит".
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Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин прокомментировал случаи, когда казахстанцы покупают лекарства в рассрочку через Kaspi Red, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, государство уже обеспечивает миллионы граждан бесплатной медицинской помощью, включая препараты, и такие кредиты могут быть просто излишними:
"Если человек берет кредит — значит, он разумный, просчитывает свои возможности. Но если берет лекарства в рассрочку — тут стоит подумать. У нас 12 миллионов человек получают бесплатную медпомощь, включая лекарства. Зачем брать их в рассрочку?"
Министр напомнил, что получить препараты бесплатно можно по рецепту у врача — через систему гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медстрахования (ОСМС):
"Если ты застрахован, то огромное количество лекарств идет бесплатно. Государство вкладывает огромные деньги в страховую медицину. Надо просто пойти к терапевту и следовать его назначениям. Когда берешь кредит — надо думать".
Он добавил, что не исключает: люди берут в рассрочку те препараты, которые не входят в перечень бесплатных. Но, по его словам, социальный блок внимательно изучает все такие случаи:
"Что мы можем не дать бесплатно на сегодняшний день? Мы социальную сферу полностью разбираем", — подчеркнул Жумангарин.
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