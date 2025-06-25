Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин прокомментировал случаи, когда казахстанцы покупают лекарства в рассрочку через Kaspi Red, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, государство уже обеспечивает миллионы граждан бесплатной медицинской помощью, включая препараты, и такие кредиты могут быть просто излишними:

"Если человек берет кредит — значит, он разумный, просчитывает свои возможности. Но если берет лекарства в рассрочку — тут стоит подумать. У нас 12 миллионов человек получают бесплатную медпомощь, включая лекарства. Зачем брать их в рассрочку?"

Министр напомнил, что получить препараты бесплатно можно по рецепту у врача — через систему гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медстрахования (ОСМС):

"Если ты застрахован, то огромное количество лекарств идет бесплатно. Государство вкладывает огромные деньги в страховую медицину. Надо просто пойти к терапевту и следовать его назначениям. Когда берешь кредит — надо думать".

Он добавил, что не исключает: люди берут в рассрочку те препараты, которые не входят в перечень бесплатных. Но, по его словам, социальный блок внимательно изучает все такие случаи: