Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенжанов в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию вокруг работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также атаки на танкеры, задействованные в отгрузке казахстанской нефти, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Минэнерго заявил, что КТК на сегодняшний день продолжает работу в штатном режиме и функционирует на расчетной мощности.

По его словам, утверждения о том, что терминал якобы работает только с одним выносным причальным устройством (ВПУ), не соответствуют действительности.

– На сегодняшний момент КТК работает двумя ВПУ. В воскресенье мы запустили ВПУ №3, оно вышло с ремонта. Сейчас работают ВПУ №1 и ВПУ №3. При этом атакованное ранее ВПУ №2 остается в полузатопленном состоянии, была пробоина размером 3,5 на 2 метра. Из-за погодных условий – сильных штормов и внутренних течений в Черном море – мы пока не смогли восстановить его плавучесть и оценить техническое состояние внутренних систем, — сообщил Ерлан Аккенжанов.

Также глава Минэнерго отметил, что КТК уже заказал два новых ВПУ, которые были изготовлены в Объединенных Арабских Эмиратах. Их доставка займет около 30 дней, еще порядка 40 дней потребуется на монтаж и демонтаж оборудования.

– В целом примерно за 70 дней мы установим два новых ВПУ, и КТК будет работать с тремя устройствами. Даже при текущей конфигурации КТК работает на полной проектной мощности. Расчетная работа КТК – это два ВПУ. Третье ВПУ всегда имело статус резервного. Сейчас терминал грузит два полных танкера в сутки, поэтому острой ситуации по КТК уже нет, — уточнил он.

Министр также прокомментировал информацию об атаках на танкеры, задействованных в отгрузке казахстанской нефти.

По его словам, были атакованы два судна: один танкер, засстрахованный дочерней компанией "КазМунайГаза" – Казмортрансфлот и ходивший под флагом Мальты, а также второй танкер, находившийся на длительном тайм-чартере у компании Chevron.