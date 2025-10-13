Глава МВД прокомментировал громкий случай в опорном пункте Караганды
Министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал резонансный случай, произошедший в опорном пункте Михайловского района Караганды, где обнаружили без сознания полицейского и тело обнажённой женщины, передает корреспондент BAQ.KZ.
"Этот случай - позорный, вызывающий тень сомнения на репутацию органов. Возбуждены уголовные дела, проверяются все версии. С самого начала мы взяли ситуацию на контроль. Следствие продолжается, и о результатах обязательно будет сообщено", - сказал Саденов на брифинге в МВД.
На вопрос журналиста, рассматривается ли версия о возможном наркотическом опьянении, министр ответил, что такая версия действительно среди рассматриваемых.
"Версий много. Ведётся химико-токсикологическая экспертиза", - уточнил он.
Что касается состояния самого полицейского, Саденов сообщил, что мужчина находится в больнице.
"Он был обнаружен в коматозном состоянии, сейчас отстранён от службы. Проводится расследование, преждевременные выводы делать нельзя", - добавил глава МВД.
По словам министра, ведомство понимает общественный резонанс и обещает довести результаты расследования до сведения общества.
