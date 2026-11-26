Глава американской компании Nvidia Дженсен Хуанг извинился перед семьёй и сотрудниками за своё поведение, признал нарушения корпоративного кодекса и рассказал, что ежедневно посещает психотерапевта. Об этом он заявил на первой общей встрече с персоналом после возвращения на пост генерального директора.

Я совершил несколько ужасных ошибок. Я был неверен Лори, причинил боль своим детям и, конечно, всем вам, — заявил Хуанг.

Он также признал, что нарушил корпоративный кодекс поведения, в разработке которого сам участвовал. По словам главы Nvidia, занятия с психотерапевтом продолжаются по полтора часа ежедневно и уже помогают ему. Кроме того, Хуанг признал, что его стиль руководства временами причинял вред подчинённым и унижал их. Он пообещал пересмотреть подход к управлению компанией и поблагодарил совет директоров за предоставленный второй шанс.

Отдельно глава Nvidia прокомментировал своё возвращение на должность. Он отверг утверждения, что администрация президента США Дональда Трампа добилась его восстановления через давление на совет директоров. По словам Хуанга, это решение было принято самостоятельно. Сам Трамп ранее заявлял о своём участии в возвращении руководителя компании.

Напомним, в середине ноября Хуанг покинул пост генерального директора после публикаций о внебрачных связях. Одна из них, по сообщениям американских СМИ, была с Алисой Хуан — руководителем компании-клиента Nvidia, которую американские власти связывали с китайской разведкой. Спустя 11 дней совет директоров восстановил Дженсена Хуанга в должности.