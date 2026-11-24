Насосные станции и трубопроводы стоимостью более 515 млн тенге использовались в коммерческих целях, но государственный бюджет не получал причитающийся доход от их эксплуатации. После вмешательства прокуратуры Экибастуза объекты вернули в государственную собственность, а договоры доверительного управления расторгли.

Как установила прокуратура, водохозяйственные сооружения передали частному управляющему с нарушением законодательства – без согласования с уполномоченными государственными органами.

При этом объекты продолжали работать и приносить коммерческую выгоду, однако положенные государству отчисления так и не поступали.

По представлению надзорного органа договоры доверительного управления были расторгнуты. В результате государству вернули насосные станции и трубопроводы общей стоимостью свыше 515 млн тенге.

Однако на этом история не заканчивается. В дальнейшем сооружения планируют повторно выставить на конкурс. На этот раз обязательным условием для потенциального управляющего станет перечисление чистого дохода от эксплуатации объектов в государственный бюджет на протяжении пяти лет.

Таким образом, речь идет не только о возврате государственного имущества, но и об изменении условий его дальнейшего использования – теперь эксплуатация водохозяйственных сооружений должна приносить доход непосредственно в бюджет.