Вода текла, доход – мимо бюджета: в Экибастузе вернули государству объекты на 515 млн тенге
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Насосные станции и трубопроводы стоимостью более 515 млн тенге использовались в коммерческих целях, но государственный бюджет не получал причитающийся доход от их эксплуатации. После вмешательства прокуратуры Экибастуза объекты вернули в государственную собственность, а договоры доверительного управления расторгли.
Как установила прокуратура, водохозяйственные сооружения передали частному управляющему с нарушением законодательства – без согласования с уполномоченными государственными органами.
При этом объекты продолжали работать и приносить коммерческую выгоду, однако положенные государству отчисления так и не поступали.
По представлению надзорного органа договоры доверительного управления были расторгнуты. В результате государству вернули насосные станции и трубопроводы общей стоимостью свыше 515 млн тенге.
Однако на этом история не заканчивается. В дальнейшем сооружения планируют повторно выставить на конкурс. На этот раз обязательным условием для потенциального управляющего станет перечисление чистого дохода от эксплуатации объектов в государственный бюджет на протяжении пяти лет.
Таким образом, речь идет не только о возврате государственного имущества, но и об изменении условий его дальнейшего использования – теперь эксплуатация водохозяйственных сооружений должна приносить доход непосредственно в бюджет.
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