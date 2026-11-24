45 студентов числились в колледже, но не учились: в Костанайской области уволили директора
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В Казахстанском агротехническом колледже обнаружили студентов, которые фактически не посещали занятия, но продолжали числиться среди обучающихся. Проверка прокуратуры Карабалыкского района выявила не только проблемы с посещаемостью, но и нарушения в управлении государственным имуществом и состоянии студенческого общежития. В итоге без должности остался директор учреждения.
Как установили прокуроры, 45 студентов фактически не участвовали в образовательном процессе, хотя официально продолжали числиться в колледже. Это привело к необоснованному расходованию бюджетных средств.
Вопросы возникли и к распоряжению государственным имуществом. На протяжении пяти лет в колледже не принимали мер по списанию транспортных средств с нулевой остаточной стоимостью.
Отдельное внимание проверяющие уделили общежитию, где проживают 65 студентов. Там обнаружили недостатки технического состояния здания, требующие устранения.
Последствия для руководства
После вмешательства прокуратуры 45 студентов отчислили, а семерых преподавателей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Директор колледжа освобожден от занимаемой должности.
Кроме того, инициирована процедура списания основных средств, которые больше не имеют остаточной стоимости. Для ремонта общежития готовят проектно-сметную документацию.
Таким образом, проверка затронула сразу несколько направлений работы колледжа – от учета студентов и расходования бюджетных средств до условий проживания учащихся. Прокуратура продолжает работу по обеспечению законности в сфере образования.
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