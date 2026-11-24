В Казахстанском агротехническом колледже обнаружили студентов, которые фактически не посещали занятия, но продолжали числиться среди обучающихся. Проверка прокуратуры Карабалыкского района выявила не только проблемы с посещаемостью, но и нарушения в управлении государственным имуществом и состоянии студенческого общежития. В итоге без должности остался директор учреждения.

Как установили прокуроры, 45 студентов фактически не участвовали в образовательном процессе, хотя официально продолжали числиться в колледже. Это привело к необоснованному расходованию бюджетных средств.

Вопросы возникли и к распоряжению государственным имуществом. На протяжении пяти лет в колледже не принимали мер по списанию транспортных средств с нулевой остаточной стоимостью.

Отдельное внимание проверяющие уделили общежитию, где проживают 65 студентов. Там обнаружили недостатки технического состояния здания, требующие устранения.

Последствия для руководства

После вмешательства прокуратуры 45 студентов отчислили, а семерых преподавателей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Директор колледжа освобожден от занимаемой должности.

Кроме того, инициирована процедура списания основных средств, которые больше не имеют остаточной стоимости. Для ремонта общежития готовят проектно-сметную документацию.

Таким образом, проверка затронула сразу несколько направлений работы колледжа – от учета студентов и расходования бюджетных средств до условий проживания учащихся. Прокуратура продолжает работу по обеспечению законности в сфере образования.