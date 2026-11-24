Общественный транспорт в области Жетысу постепенно меняет привычный облик. Вместо старых автобусов на улицы выходят современные электробусы, а вместе с ними – кондиционеры, низкие полы, пандусы и запас хода до 250 километров. Только с начала года регион приобрел 33 новых автобуса, причем основная часть обновления пришлась на Талдыкорган.

В областной центр поступили 19 электробусов отечественного производства Falcon Eurobus. Транспорт выпущен в 2024 году и уже обслуживает два городских направления: семь машин работают на маршруте №5, еще 12 — на маршруте №13.

Перемены заметили и сами пассажиры. Для одних поездка на новом транспорте стала первым знакомством с современным городским автобусом, для других – поводом пересмотреть отношение к общественному транспорту.

Комфорт начинается с посадки

Каждый электробус имеет длину 12 метров и рассчитан на 70 пассажиров, из которых 30 могут ехать сидя. В салоне предусмотрены кондиционеры, звуковая и визуальная системы оповещения.

Отдельное внимание уделили доступности транспорта: низкий пол и специальные пандусы облегчают посадку и высадку, в том числе для маломобильных граждан.

Есть и экологическая составляющая. Электробусы не производят вредных выбросов непосредственно во время движения, а полного заряда аккумулятора хватает на расстояние до 250 километров.

33 новых автобуса для региона

Обновление не ограничивается областным центром. С начала года с использованием лизингового механизма для регулярных маршрутов приобрели 33 автобуса различной вместимости и модификации.

Распределение транспорта выглядит следующим образом:

19 автобусов – Талдыкорган;

4 – Текели;

8 – Ескельдинский район;

2 – Каратальский район.

Параллельно в Талдыкоргане пересматривают маршрутную сеть. Задача – сократить время ожидания транспорта, уменьшить загруженность автобусов в часы пик и повысить пропускную способность маршрутов.

Сегодня в городе действует 27 маршрутов, на которых работает более 200 автобусов. В ближайшие два-три года власти намерены полностью обновить городской автобусный парк.

Таким образом, транспортная модернизация в Жетысу идет сразу по нескольким направлениям: обновляется техника, совершенствуется маршрутная сеть и повышается доступность перевозок. И если планы удастся реализовать, привычное ожидание автобуса на остановке может постепенно стать гораздо комфортнее.