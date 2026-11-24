В Жанаозене запустили газовую электростанцию на 120 МВт
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«КазМунайГаз» и итальянская Eni ввели в эксплуатацию газовую электростанцию мощностью 120 МВт в Жанаозене. Станция стала второй частью гибридного комплекса на 247 МВт, который объединит энергию газа, солнца и ветра. Объект построили по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.
Электроэнергию в промышленных объемах станция начала вырабатывать в июле. С тех пор она произвела больше 26 млн кВт·ч. Для подачи мощности в сеть построили подстанцию и линию электропередачи напряжением 110 кВ.
Аким области Нурдаулет Килыбай напомнил о задаче, которую поставил Глава государства.
«Одной из важных задач, поставленных перед нами Главой государства, является обеспечение профицита энергоисточников в Казахстане к 2029 году. Сегодняшняя гибридная электростанция один из ключевых проектов, вносящих вклад в реализацию этой задачи. Комплекс, объединяющий энергию ветра, газа и солнца, входит в число крупнейших проектов в мире. Запуск подобного объекта, помимо привлечения инвестиций в регион, открывает путь к созданию новых рабочих мест и возможностей. Самое главное, в наш регион приходят современные технологии и новая технологическая культура», – сказал Нурдаулет Килыбай.
Из чего состоит комплекс
В комплекс войдут три станции. Солнечная на 50 МВт, газовая на 120 МВт и ветровая на 77 МВт.
Первой заработала солнечная электростанция, ее запустили в сентябре 2025 года. С тех пор она выработала около 93 млн кВт·ч.
Ветровую станцию еще строят. До конца года планируют завершить основные строительные работы и установить первые турбины, а запустить станцию хотят в 2027 году.
Когда все три объекта выйдут на полную мощность, около 35% электроэнергии комплекса будут давать возобновляемые источники. На станциях появятся 77 постоянных рабочих мест.
Для кого электричество
Комплекс будет снабжать электроэнергией предприятия группы «КазМунайГаз» в Мангистауской области, в том числе «Озенмунайгаз» и Казахский газоперерабатывающий завод. О ходе проекта и его роли для производства на церемонии рассказал председатель правления КМГ Асхат Хасенов.
На открытии были председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Минэнерго Ернар Хасенов, глава Eni в Центральной Азии Сегер Хойтинк, член Народного совета Казахстана Едил Жанбыршин и ветераны нефтегазовой отрасли.
О планах построить гибридную электростанцию в Жанаозене BAQ.KZ писал еще в 2024 году.
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