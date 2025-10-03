Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс выступил на на XVI Евразийский форуме KAZENERGY, передает BAQ.KZ.

Он считает, что Казахстан способен сыграть ведущую роль в качестве регионального энергетического хаба.

"Мир обладает значительными запасами нефти и газа, и Казахстан занимает здесь особое место, обладая крупнейшими месторождениями, такими как Тенгиз и Кашаган. С доказанными запасами около 30 миллиардов баррелей нефти — это почти 2% мировых запасов — и значительными ресурсами газа, Казахстан способен сыграть ведущую роль в качестве регионального энергетического хаба", - сказал глава ОПЕК.

Он отметил, что нефть останется жизненно важной в будущем, как и в прошлом. Нефть — это основа экономик по всему миру, включая Казахстан, подчеркнул Хайтам аль-Гайс.

Он также отметил, что впервые посещает форум. Генеральный секретарь ОПЕК выразил благодарность руководству Казахстана.

"Позвольте выразить благодарность его превосходительству, уважаемому Президенту Казахстана, его превосходительству Премьер-министру, а также его превосходительству министру энергетики Казахстана за их неизменную поддержку и за ясные и твердые заявления, которые не оставляют сомнений в приверженности Казахстана ОПЕК+ и продолжению сотрудничества в этой сфере", - сказал Хайтам аль-Гайс.

В Форуме принимают участие члены Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководители международных организаций, топ-менеджеры мировых и национальных энергетических компаний, ведущие эксперты и представители научного сообщества.

KEW-2025 сегодня является значимой международной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере энергетики, выработки новых решений, а также укрепления регионального и глобального сотрудничества. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.

Qazcontent - генеральный инфопартнер KEW-2025.