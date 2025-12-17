Аулиекольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки П., обвиняемой в присвоении, то есть хищении чужого вверенного имущества, совершённом с использованием служебного положения в крупном размере по статье 189 части 3 пункту 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Судом установлено, что в период с 2022 по 2024 год П., занимая должность главного бухгалтера теплоэнергетической компании и являясь материально ответственным лицом, из корыстных побуждений осуществляла незаконные перечисления денежных средств предприятия на свой личный банковский счёт под видом заработной платы.

Для этого она формировала электронные платёжные поручения в программе Onlinebank и направляла их в банк с использованием электронного ключа, при этом не отражая данные операции в программе "1С-бухгалтерия". Часть платёжных поручений впоследствии удалялась. Полученные денежные средства П. обналичивала и расходовала на личные нужды. Общая сумма причинённого материального ущерба составила более 9 млн тенге.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде четырёх лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с применением норм Закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" и сокращением срока до трёх лет двух месяцев, а также с учётом наличия малолетнего ребёнка отсрочить отбывание наказания в соответствии со статьёй 74 УК. Подсудимая П. вину признала частично и с гражданским иском не согласилась. Представитель потерпевшей стороны настаивал на назначении реального лишения свободы и взыскании материального ущерба в полном объёме.

С учётом обстоятельств совершённого преступления, его последствий, характера и степени общественной опасности, а также личности подсудимой суд назначил П. наказание в виде четырёх лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на четыре года. На основании Закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" срок наказания был сокращён на одну треть и окончательно составил два года восемь месяцев лишения свободы.

В соответствии со статьёй 74 Уголовного кодекса исполнение основного наказания отсрочено до достижения ребёнком осуждённой 14-летнего возраста. Суд также постановил взыскать с П. в пользу ГУ "Аппарат акима Аулиекольского района" сумму причинённого материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу.