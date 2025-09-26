Главнокомандующий Нацгвардией проверил боеготовность войск на западе страны
Главнокомандующий Национальной гвардией МВД РК генерал-майор Ансаган Балтабеков проинспектировал воинские части 6656 и 3502 регионального командования "Батыс", передает BAQ.KZ.
В части 6656 проверено состояние казарменного фонда, учебных классов, спортивных залов и других объектов инфраструктуры. Особое внимание уделено условиям службы солдат-срочников, организации их быта, питания и медицинского обеспечения. Отмечено, что ремонт, проведённый с помощью местных исполнительных органов, позволил создать более комфортные условия для военнослужащих.
Воинская часть 3502, обеспечивающая охрану ключевых государственных объектов, продемонстрировала высокий уровень дисциплины и боевой подготовки. Главнокомандующему представили деятельность подразделения специального назначения "Бүркіт", вооружение, оснащение и условия службы бойцов.
А. Балтабеков подчеркнул важность постоянного совершенствования боевой подготовки и повышения эффективности мер по обеспечению общественной безопасности. В завершение инспекции даны поручения по улучшению жилищно-бытовой инфраструктуры, обновлению учебно-материальной базы и укреплению морально-психологического климата в подразделениях.
Инспекция стала частью плановой работы командования по укреплению боеготовности, повышению уровня подготовки и созданию достойных условий службы в рядах Национальной гвардии МВД РК.
