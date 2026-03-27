Министерство туризма и спорта РК совместно с НК «Kazakh Tourism» подготовило календарь культурно-туристических мероприятий на 2026 год, передает BAQ.kz.

В этом году в календарь включены 55 крупных событий по всей стране - культурные, этнокультурные, гастрономические, спортивные и экологические мероприятия.

Некоторые события, включённые в календарь с начала года, уже прошли на высоком уровне. Среди них - фестивали Burabay Ice, Astana Symphony, Кубок зимнего дрифта, «Амал келді - жыл келді», а также международный гастрономический фестиваль «ДәмДәстүр» в Шымкенте, собравшие тысячи зрителей и туристов.

Вся информация собрана в одном месте. Полный список событий, их даты и места проведения можно посмотреть на сайте event.qaztourism.kz, где можно выбрать интересное мероприятие и заранее спланировать поездку.