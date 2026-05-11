Вашингтон ожидает снижения цен на нефть после открытия Ормузского пролива

Из Персидского залива нефть пойдет неиссякаемым потоком, считает Белый дом.

Администрация президента США рассчитывает на быстрое снижение мировых цен на нефть после открытия Ормузского пролива, передает BAQ.KZ со ссылкой на Fox News.

Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Как только мы откроем пролив, то из Персидского залива нефть пойдет неиссякаемым потоком. В целом мы ожидаем, что цены на нефть начнут снижаться относительно быстро и, определенно, это случится до выборов", - сказал он.

США начали операцию Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив 4 мая, однако уже на следующий день президент Дональд Трамп объявил о ее временной приостановке.

По словам американского лидера, решение поставить инициативу на паузу было принято по просьбе Пакистана и ряда других стран.

