Главный тренер «Челси» оценил дебютный гол Дастана Сатпаева

Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал игру казахстанского нападающего Дастана Сатпаева, который забил свой первый гол за английский клуб в товарищеском матче против австралийского «Вестерн Сидней Уондерерс». После победы со счетом 6:4 испанского специалиста спросили о перспективах 17-летнего форварда. Алонсо отметил, что окончательные решения по составу будут приняты только после завершения предсезонной подготовки.

Предстоит принять много решений по ходу этой предсезонной подготовки. Хорошо, что у нас есть возможность посмотреть многих игроков… Пока еще слишком рано говорить о том, каким будет состав к первому матчу сезона, — сказал тренер.

Отдельно Алонсо похвалил казахстанца, отметив его прогресс.

Я знаю Дастана еще с прошлого года, по Алматы. Видно, что это уже другой игрок. Он представляет угрозу у чужих ворот, очень хорошо атакует свободное пространство. Для него это первый опыт в клубе, и он проявил себя хорошо, — заявил наставник «Челси».

Отвечая на вопрос о готовности Сатпаева к английской Премьер-лиге, Алонсо добавил:

Он очень сильный и очень быстрый. Вы будете действительно впечатлены им.

В матче против «Вестерн Сидней Уондерерс» Сатпаев открыл счет уже на шестой минуте. Также в составе «Челси» отличились Дариу Эссугу, Джейми Гиттенс, а Жоау Педру оформил хет-трик.