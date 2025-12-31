На имя Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы с поздравлениями по случаю наступающего Нового 2026 года от лидеров зарубежных государств и руководителей международных организаций, передает BAQ.KZ.

Главу государства поздравили Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Армении Ваагн Хачатурян и Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Поздравительные послания также направили Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент и Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент и заместитель Премьер-министра ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, Король Марокко Мохаммед VI, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Король Испании Фелипе VI и Премьер-министр Испании Педро Санчес.

С поздравлениями выступили Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Венгрии Тамаш Шуйок, Президент Словении Наташа Пирц-Мусар, Президент Албании Байрам Бегай, Президент Хорватии Зоран Миланович и Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Среди поздравивших также Президент Европейского совета Антониу Кошта, Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, Президент Республики Корея Ли Чже Мён, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, исполняющий обязанности Президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, Президент Руанды Поль Кагаме и Старший министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Кроме того, поздравительные телеграммы направили Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев, Президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, а также руководители других международных и региональных организаций, бывшие главы государств и правительств, видные зарубежные государственные деятели, представители дипломатических миссий, финансовых институтов и крупных иностранных компаний.