Главу стройкомпании привлекли за обман дольщиков на миллионы
Полученные деньги подозреваемый расходовал по своему усмотрению и не намеревался завершать строительство в установленные сроки
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Агентство по финансовому мониторингу РК завершило расследование в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ», подозреваемого в мошенничестве при долевом строительстве в Костанай, передает BAQ.kz.
Суть дела
По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый привлекал деньги граждан под предлогом участия в строительстве жилого комплекса «Семья», не имея необходимых разрешительных документов.
С потенциальными покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений.
Для создания видимости законности проекта велась активная реклама в социальных сетях, а также арендовались офисы в Костанае.
Сколько денег привлекли
В результате в строительство третьей очереди ЖК «Семья» были привлечены средства 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 млн тенге.
Следствие установило, что полученные деньги подозреваемый расходовал по своему усмотрению и не намеревался завершать строительство в установленные сроки.
На данный момент объект остается недостроенным.
Меры и имущество
С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест. В список вошли:
— автомобиль Hyundai Santa Fe
— трtхкомнатная квартира
— нежилые цокольные помещения
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Что дальше
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.
В АФМ напомнили, что участие в долевом строительстве без разрешительных документов связано с высокими рисками.
Гражданам рекомендуют тщательно проверять застройщиков и законность проектов перед вложением средств.
