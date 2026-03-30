Агентство по финансовому мониторингу РК завершило расследование в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ», подозреваемого в мошенничестве при долевом строительстве в Костанай, передает BAQ.kz.

Суть дела

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый привлекал деньги граждан под предлогом участия в строительстве жилого комплекса «Семья», не имея необходимых разрешительных документов.

С потенциальными покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений.

Для создания видимости законности проекта велась активная реклама в социальных сетях, а также арендовались офисы в Костанае.

Сколько денег привлекли

В результате в строительство третьей очереди ЖК «Семья» были привлечены средства 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 млн тенге.

Следствие установило, что полученные деньги подозреваемый расходовал по своему усмотрению и не намеревался завершать строительство в установленные сроки.

На данный момент объект остается недостроенным.

Меры и имущество

С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест. В список вошли:

— автомобиль Hyundai Santa Fe

— трtхкомнатная квартира

— нежилые цокольные помещения

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Что дальше

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

В АФМ напомнили, что участие в долевом строительстве без разрешительных документов связано с высокими рисками.

Гражданам рекомендуют тщательно проверять застройщиков и законность проектов перед вложением средств.