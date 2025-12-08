Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанская область Данияр Уахитов освобождён от должности после частичного обрушения Шнайдеровского моста в Усть-Каменогорск, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате региона, после инцидента аким ВКО поручил провести комплексную проверку в транспортной отрасли. В ней участвовали департамент Комитет национальной безопасности и Служба по противодействию коррупции.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий были выявлены противоправные действия со стороны Данияра Уахитова. Окончательную правовую оценку дадут уполномоченные органы.

Уахитов покинул занимаемую должность. Исполняющим обязанности руководителя управления назначен Нариман Алмасулы.

В акимате подчеркнули, что проверочные мероприятия продолжаются, а обстоятельства обрушения моста изучаются.