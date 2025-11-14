Главы государств побеседовали в международном аэропорту "Ташкент-Хумо"
Сегодня, 17:08
В международном аэропорту "Ташкент-Хумо" состоялась беседа глав двух государств, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления казахско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества.
