Главы государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с началом месяца Рамазан
Поздравительные телеграммы на имя Президента Казахстана продолжают поступать.
На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, передает BAQ.KZ.
Главу нашего государства поздравили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, заместитель Премьер-министра ОАЭ, Руководитель Администрации Президента Мансур бен Заид Аль Нахаян, Король Марокко Мухаммед VI, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Президент Палестины Махмуд Аббас и другие.
