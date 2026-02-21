  • Главная
  • Новости
  • Главы государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с началом месяца Рамазан

Главы государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с началом месяца Рамазан

Поздравительные телеграммы на имя Президента Казахстана продолжают поступать.

Сегодня 2026, 15:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня 2026, 15:03
Сегодня 2026, 15:03
85
Фото: Akorda.kz

На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, передает BAQ.KZ.

Главу нашего государства поздравили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, заместитель Премьер-министра ОАЭ, Руководитель Администрации Президента Мансур бен Заид Аль Нахаян, Король Марокко Мухаммед VI, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Президент Палестины Махмуд Аббас и другие.

Самое читаемое

Наверх