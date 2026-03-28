  • Главы МИД трех стран посетят Пакистан для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке

Главы МИД трех стран посетят Пакистан для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке

В ходе встречи стороны планируют обсудить широкий круг вопросов.

Сегодня 2026, 16:11
Pixabay.com Сегодня 2026, 16:11
Сегодня 2026, 16:11
Фото: Pixabay.com

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Египта — Фейсал ибн Фархан Аль Сауд, Хакан Фидан и Бадр Абдельати — посетят Исламабад 29–30 марта, передает BAQ.KZ со ссылкой на МИД Пакистана.

По данным внешнеполитического ведомства, визит состоится по приглашению заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара.

Отмечается, что в ходе встречи стороны планируют обсудить широкий круг вопросов, включая усилия по деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Также министры иностранных дел проведут переговоры с премьер-министром Пакистана.

В МИД Пакистана подчеркнули, что визит станет возможностью укрепить сотрудничество и координацию между странами по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.

